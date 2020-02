Facebook

Schon international unterwegs: Aleksander Simic © Fessl/KK

Sie gehört zu den berühmtesten Konzerthäusern der Welt: die New Yorker Carnegie Hall. In den altehrwürdigen Hallen, die 1891 von Tschaikowsky höchstpersönlich eröffnet wurden, gibt nun ein 16-jähriger Kärntner sein Debüt: Aleksander Simic hat im Vorjahr an dem prestigeträchtigen Wettbewerb „Carnegie Hall Debut Competiton“ in New York teilgenommen – als direkte Folge spielt der Schüler des BRG Viktring am 25. Februar ein Solokonzert im berühmtesten Saal Amerikas. Zuvor präsentiert er sein Programm (darunter Werke von Schubert, Paganini und Brahms) noch in Klagenfurt und Villach.