Ein Ehrensalut und viele gute Wünsche: Hunderte Gläubige, viele mit ganz persönlichem Bezug zu „ihrem Hirten“, verfolgten die Bischofsweihe am Sonntag vor dem Klagenfurter Dom.

Kurz nach der Weihe begrüßte der neue Kärntner Bischof, Josef Marketz, die Gläubigen herzlich © Helmuth Weichselbraun

Sebastian Vox und Andreas Albl sind Mitglieder der Freiwilligen Klagenfurter Stadtfeuerwehr. Sie stehen an der Kreuzung Bahnhofstraße-Lidmanskygasse an den Sperrgittern und lassen nur Fahrzeuge mit Sondererlaubnis passieren. „Dompfarrer Peter Allmaier ist ein Feuerwehrkamerad von uns. Ich habe schon Atemschutzübungen gemeinsam mit ihm absolviert“, erzählt Vox. So hätten sie „dem Peter“ die Bitte nicht abschlagen können, ihren Sonntag zu opfern, um die Verkehrsregelung rund um die Bischofsweihe zu übernehmen.