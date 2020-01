Facebook

"Kathpress" bestätigt: Ernst Sandriesser tritt die Nachfolge von Josef Marketz als Caritas-Chef an © Markus Traussnig

Josef Marketz, der am Sonntag zum Kärntner Bischof geweiht wird, geht es flott an. Gleich am Tag nach seiner Weihe, am Montag um 10 Uhr, präsentiert er seinen Nachfolger als Direktor der Kärntner Caritas der Öffentlichkeit. Wie die Kleine Zeitung in Erfahrung bringen konnte, wird Ernst Sandriesser der neue Direktor. Dies hat jetzt auch "Kathpress" gegenüber der APA bestätigt.