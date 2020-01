Facebook

Martin Seger: emeritierter Uni-Professor der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt © Kanatschnig

"Ich will Wissen anbieten“, sagt der emeritierte Universitätsprofessor Martin Seger ganz im Stile eines Universalgelehrten. In seinem Buch „Österreich - Raum und Gesellschaft“ vermisst Seger, der ab 1975 am Aufbau des Geografieinstitutes an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt maßgeblich mitwirkte, die Republik.