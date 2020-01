Facebook

Brigitte Bock: "Die können noch viel mehr" © KLZ/Bendele

Gauner und Ganoven dürften nicht happy sein, wenn Kärntens Polizisten ein gutes Gedächtnis haben. Brigitte Bock schon: In 15 Jahren hat sie 60 Ausgaben der „Polizeizeitung“ mit Gedächtnis-, Sprach- und Kreativitätsübungen aufgelockert. Aber Vorsicht: Wer einmal drüberschaut, läuft Gefahr, am Denksport-Honig kleben zu bleiben wie Fliegen am echten.