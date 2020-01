Holocaust-Gedenktag"Wachsam sein und gefährlichen Strömungen entgegensteuern"

Appell gegen neu erstandenen Rassismus und Antisemitismus bei Holocaust-Gedenken am Sonntag in Klagenfurt. Zeitzeuge Erwin Finsches (92) schilderte seine schlimmen Erfahrungen im KZ.

Zeitzeuge Erwin Finsches (rechts) im Gespräch mit Vinzenz Jobst © Kulmer

„Wir waren 140 Menschen im Waggon. Wir hatten so wenig Luft, dass viele zusammenbrachen. Wir haben die Toten übereinander gelegt, damit wir uns rühren konnten“, erinnert sich Erich Finsches (92) aus Wien an den Transport in das Konzentrationslager Auschwitz 1944. Von dort wurde er in das Dachauer Außenlager Mühldorf verschleppt, wo er unter unmenschlichen Bedingungen Bunkeranlagen bauen musste. „Die, die abgerutscht sind, hat man einfach einbetoniert. Helfen durften wir ja nicht“.