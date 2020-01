Facebook

Neuer Generalvikar: Johann Sedlmaier © KK/Eggenberger

Über zehn Tage lang hat Johann Sedlmaier (47) überlegt und dann doch Ja gesagt. Der katholische Priester, seit 2008 Pfarrprovisor in Arnoldstein und Thörl Maglern, wird mit 3. Februar neuer Generalvikar der Diözese. Er übernimmt einen Tag nach der Bischofsweihe von Josef Marketz (am 2. Februar im Dom zu Klagenfurt) das zweithöchste Amt in der Katholischen Kirche Kärnten, unterstützt den Bischof in der Leitung der Diözese. Marketz hat Sedlmaier diese hohe Funktion angeboten und damit eine erste gewichtige Personalentscheidung getroffen. Er begründet sie damit, „dass Pfarrer Sedlmaier ein besonders qualifizierter Theologe und Seelsorger mit vielfältiger pastoraler Erfahrung ist“.