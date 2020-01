Der Eislaufverein rät: Vormittags eislaufen kommen! Zwischenzeitlich kann der See wieder gesperrt werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schlangestehen hieß es am Sonntag, bevor man aufs Eis durfte © KLZ/Wedam

Hunderte Eisläufer drängten sich am Wochenende am Rauschelesee. Kurzfristig musste die Eisfläche aufgrund eines Anstiegs der Temperaturen am Sonntag gesperrt werden.