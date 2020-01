Facebook

Tierärztin und Ex-Tierschutz-Chefin Evelin Pekarek ignorierte mehrfach die Leinenpflicht © KLZ/Markus Traussnig

Evelin Pekarek, Tierärztin in Klagenfurt, bis vor zwei Tagen Präsidentin des Landestierschutzvereins und nach eigenem Bekunden selbst Jägerin, versteht die Aufregung in der Jägerschaft in St. Oswald ob Bad Kleinkirchheim nicht. „Das stimmt alles so nicht. Und auch die Verwaltungsstrafe vor einem Jahr war völlig ungerechtfertigt. Ich habe allerdings zu spät den Einspruch abgegeben.“