Der Lebensmittel-Diskonter Hofer will sich als guter Arbeitgeber profilieren - und sucht österreichweit Lehrlinge, die eine "Challenge" durchlaufen sollen. In Kärnten werden elf Lehrstellen besetzt.

© Hofer/KK

Geboten wird ein Bruttomonatsgehalt von 920 Euro im ersten Lehrjahr, 1220 Euro im zweiten und 1560 Euro im dritten Lehrjahr: Der Lebensmittel-Diskonter sucht österreichweit neue Lehrlinge. In Kärnten hat er elf Lehrstellen zu vergeben bzw. zu besetzen. Auch die "Lehre mit Matura" ist möglich.

Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, die sich interessieren, können am 24. Jänner in elf ausgewählten Filialen in ganz Österreich ab 15 Uhr Lehrlingsluft schnuppern. Für Kärnten macht die Filiale in der Klagenfurter Steingasse 209 mit. Beim Event „Next Hofer Generation" lernen die Teilnehmer ihre späteren Aufgaben spielerisch kennen. Nähere Infos zum Event gibt es auf s.hofer.at/challenge. Achtung: Man kann sich nur noch bis morgen, Mittwoch, den 8. Jänner, anmelden.

Hofer beschäftigt in Österreich 12.000 Mitarbeiter.