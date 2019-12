Geld besser verteilen Unwetterkatastrophen zwingen Kärnten zu neuem Feuerwehrgesetz

Der Kärntner Landtag soll im kommenden Jahr ein neues Feuerwehrgesetz beschließen. Es wird die Mittelzuwendungen an die Feuerwehren neu regeln.

Ein neues Feuerwehrgesetz ist in Ausarbeitung © Raunig

In der jüngeren Vergangenheit ist kaum ein Jahr vergangen, in dem Kärnten nicht von schweren Unwettern heimgesucht wurde. Der Schutz der Bevölkerung und die Aufarbeitung von Schäden stellt das Land vor immer größere Herausforderungen. Im kommenden Jahr soll deshalb ein neues Feuerwehrgesetz beschlossen werden. Das hat Landtagspräsident Reinhart Rohr (SPÖ) im Zuge einer Bilanzpräsentation angekündigt. Damit sollen vor allem Mitteleinsatz und -verteilung besser geregelt werden. "Beim Hochwasser im November mussten wir Geräte aus Niederösterreich nach Kärnten holen. Das sollten wir in Zukunft auch selbst regeln können", sagt Rohr. Zusätzlich wird es eine Novellierung des Landes-Auszeichnungsgesetzes geben.