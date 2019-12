Die Klagenfurterin Jasmin Ouschan (33) will sich am Donnerstag bei der Billard-9er-Ball-WM in China im rein europäischen Endspiel ihren zweiten Weltmeistertitel schnappen.

Jasmin Ouschan © KK/Chang

"Ich bin hundemüde. Es war ein heftiger Tag mit drei Matches innerhalb von wenigen Stunden, aber trotzdem fühl ich mich noch immer fit und zugleich bin ich mächtig stolz und jetzt will ich mir natürlich WM-Gold holen", erzählt Kärntens Billard-Queen Jasmin Ouschan, nachdem sie sich mit einem souveränen 9:2-Sieg im Semifinale gegen die Philippinin Rubilen Amit (Nr. 3 der Welt) für das Endspiel (9 Uhr MEZ) bei der 9er-Ball-Weltmeisterschaft in China qualifizierte. Es wäre nach 2010 der zweite WM-Titel ihrer Karriere. „Das Achtel- und Viertelfinale war knackig. Da ging es heiß her, doch ich hab in cooler Manier den Sack zugemacht. Der Adrenalinpegel muss so hoch gewesen sein, ich glaub mein Puls war permanent auf 170. Deshalb war ich froh, dass ich im Semi kurzen Prozess gemacht hab. Das war wichtig, da enge Partien enorm viel Kraft kosten“, sagt die Ausnahmekönnerin mit einem Lächeln.