Beim Landesgericht Klagenfurt wurde eine Anklage wegen Mordes eingebracht © KLZ/Weichselbraun

Ein Kärntner steht im Verdacht im Juli 2018 sein acht Wochen altes Baby so lange geschüttelt zu haben, dass es starb. Zunächst sei behauptet worden, dass das Kind beim Einrasten der Ambulanzliege eine Verletzung am Kopf erlitten habe. Der Fall, der am Dienstag bekannt wurde, warf einige Fragen auf. So zum Beispiel, warum der Mann jetzt erst Anfang Dezember 2019 verhaftet wurde. Und was wurde getan, um das Zwillingsbaby und ein weiteres Kind zu schützen?