Kärntnerin des Tages Elgar Stietka: Ein Notärzte-Leben wie im Flug

Elgar Stietka, Kärntens erste Notärztin an Bord eines Rettungshubschraubers, geht nach 34 Jahren in Pension.

Elgar Stietka, Kärntens erste Notärztin. © Elisabeth Peutz

In dieser Woche wird sie zum letzten Mal als Notärztin an Bord des ÖAMTC-Rettungshubschraubers Christophorus 11 in die Luft gehen. Und damit endet eine Ära. Denn Elgar Stietka, Anästhesistin und Notfallmedizinerin, war 34 Jahre lang als Flugrettungsärztin im Einsatz. Die 64-Jährige war die erste Frau, die in Kärnten per Helikopter eingeflogen wurde, nicht selten, um Leben zu retten. Eine Tätigkeit, die sie „immer mit größter Begeisterung“ gemacht hat. „Die Einsätze habe ich gar nicht gezählt“, sagt die Klagenfurterin.