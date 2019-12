Nach schweren Vorwürfen Verfahren gegen Kindergartenleiterin eingestellt

Facebook

Die Frau arbeitet mittlerweile wieder in einem Kindergarten (Sujetbild) © APA/HERBERT PFARRHOFER

Dieser Fall hatte für viel Aufregung gesorgt: In einem Pfarrkindergarten in Klagenfurt soll die Leiterin Kinder bei winterlichen Temperaturen ohne Jacke ins Freie geschickt haben. Der Grund: Sie sollten sich so beruhigen. Auch soll während der Zeit des Mittagsschlafes ein Aufsuchen der Toiletten verboten gewesen sein. Schlussendlich wurde Anzeige erstattet. Gegen die Kindergartenleiterin wurde wegen des Verdachts des Quälens und Vernachlässigens von Unmündigen ermittelt.