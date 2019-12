Cornelia Klein und Martin Kahlig sind seit Kurzem Eltern eines gesunden Buben. Beide sind körperlich behindert. Am Tag der Menschen mit Behinderung geben sie Einblicke in ihr Leben.

Cornelia Klein, Martin Kahlig und der drei Monate alte Sonnenschein Felix. Der Bub hatte eine natürliche, völlig komplikationslose Geburt. „Nach zwei Stunden war er da“ © Eggenberger

War es eine mutige Entscheidung? Kurze Überlegung, sanftes Lächeln, dann sagt Martin Kahlig: „Für mich war es jedenfalls eine Liebesentscheidung.“ Die „Liebesentscheidung“ ist heute drei Monate alt, wiegt 5,5 Kilogramm, hat entzückende Kulleraugen – und heißt Felix.

Gemeinsam mit seinen Eltern lebt Felix in einer Drei-Zimmer-Wohnung in Klagenfurt. Seine Mutter Cornelia Klein (35) und sein Vater Martin Kahlig (41) haben eine schwere Körperbehinderung. Man sieht die beiden oft mit dem Rollstuhl herumfahren und Söhnchen Felix ist vorne in der Babytrage seiner Mama.