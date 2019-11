52-Jähriger war in der Nacht auf Freitag das fünfte Opfer in Kärnten in diesem Jahr. VCÖ-Experte sieht die Autofahrer in der Pflicht, aber auch die Politik.

Vor allem bei Dunkelheit müssen Autofahrer besonders aufmerksam sein und die Geschwindigkeit anpassen © vbaleha - stock.adobe.com

In der Nacht auf Freitag wurde ein 52-Jähriger auf der Packer Bundesstraße (B 70) in Klagenfurt von einem Pkw angefahren und tödlich verletzt. Der Unfall geschah, als eine Lenkerin einen Lkw überholte. Mitte November wollte ein 90-Jähriger gegen 6.30 Uhr in St. Gertraud die B 70 überqueren. Er wurde von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Der Mann starb kurz darauf an den Folgen seiner Verletzungen. Die beiden Männer sind zwei von vier Fußgänger, die seit Ende Oktober in Kärnten bei Dunkelheit im Straßenverkehr getötet wurden. Seit Jahresbeginn verunglückten fünf Fußgänger tödlich.