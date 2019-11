Michael Glantschnig (28) aus Klagenfurt ermittelt am Sonntag im jüngsten Tatort-Krimi und erobert bald die Kinos. In der Verfilmung von "Narziss und Goldmund" spielt er den Benjamin.

Schauspieler Michael Glantschnig aus Klagenfurt ist am Sonntag als Polizist im Tatort zu sehen © ORF; ORF/Graf Film/Helga Rader

Im neuen Tatort-Krimi beschäftigt die TV-Ermittler Moritz Eisner und Bibi Fellner ein Mord in einem Wald am Fuße des Großglockners. Die Umstände in „Baum fällt!“ sind mysteriös. Doch das Duo begibt sich deshalb noch lange nicht auf den Holzweg – unter anderem dank eines gebürtigen Klagenfurters. Michael Glantschnig schlüpft für die Folge in die Rolle des Polizisten Friedl Jantscher. Zusammen mit namhaften Schauspielern wie Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer ist er vor der Kamera gestanden.