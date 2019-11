Das Land Kärnten hat die Erstellung eines Leitfadens in Auftrag gegeben. Dieser dient als Grundlage für die Schulung von Führungskräften von Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden. Am Mittwoch wurde der Leitfaden vorgestellt.

Von links: Schaar, Firlei und Barbara Roschitz, Leiterin der Abteilung 13 (Gesellschaft und Integration) © Büro Landesrätin Sara Schaar

Landeshauptmann Peter Kaiser und Frauen- und Gleichbehandlungsreferentin Landesrätin Sara Schaar präsentierten am Mittwoch einen neuen Leitfaden zum Thema "(Sexuelle) Belästigung am Arbeitsplatz - Was tun?". „Der Leitfaden soll die Unsicherheit im Umgang mit dem Thema nehmen, indem Betroffenen und Vorgesetzten ein standardisierter Ablauf sowie entsprechender Schutz geboten wird", sagte Schaar. Die Publikation enthält neben konkreten Handlungsanleitungen auch Tipps zur Fehlervermeidung und Fallbeispiele. „Sexuelle Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz sind gesellschaftliche Probleme, die nicht zuletzt durch die #metoo-Bewegung mehr Aufmerksamkeit erlangt und einen längst überfälligen Bewusstseinswandel bewirkt haben“, sagte Kaiser.