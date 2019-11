Karin Kaiser-Rottensteiner ist in Kärnten als Elternbildnerin tätig. Im Interview spricht sie darüber, was Eltern und Kinder überfordert und was es braucht, um Familien in Kärnten künftig besser zu helfen.

Karin Kaiser-Rottensteiner hat selbst drei Kinder © Privat

30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention, 30 Jahre Gewaltverbot in der Erziehung - Sie haben bei Ihrer Arbeit täglich mit Familien zu tun. Wie gut geht es Kärntens Kindern?

KARIN KAISER-ROTTENSTEINER: Was sich natürlich zum Positiven verändert hat, ist das Bewusstsein, was Kinder brauchen und dass Gewalt kein Erziehungsmittel ist. Kinder werden mehr in ihrer Individualität gesehen. Allerdings leben wir mittlerweile in einer Welt, in der Groß und auch Klein verdammt gut funktionieren müssen.