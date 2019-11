AUVA-General rüttelt an bisherigen Plänen für die Übersiedlung des UKH ins Klinikum Klagenfurt. Oder geht es um mehr?

2017 schien noch alles auf Schiene: Kabeg-Vorstand Arnold Gabriel, Gesundheitsreferentin Beate Prettner und AUVA-Obmann Anton Ofner präsentieren die gerade unterschriebene Grundsatzvereinbarung © Kabeg

Seit gut sechs Jahren laufen die Arbeiten am ehrgeizigsten Kärntner Gesundheitsprojekt, der Andockung des Unfallkrankenhauses Klagenfurt an das Klinikum Klagenfurt. 2024 sollte dort ein Traumazentrum eröffnet werden, das in der Versorgung von Unfallpatienten einen Meilenstein bedeuten würde und das auch gesundheitspolitisch ein Leuchtturm wäre. Konzentration von Leistungsangeboten statt Wildwuchs ist schließlich das Gebot der Stunde und die angepeilte Spitals-Ehe macht auch die Einsparungspotenziale anschaulich: Zwei Millionen Euro pro Träger und Jahr hat man errechnet.