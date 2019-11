Facebook

© APA/Fohringer

Zwei Wochenenden, kaum Verstöße. Die erste Bilanz nach Einführung des Rauchverbotes in der Gastronomie fällt in Kärnten erstaunlich unspektakulär aus. Behörden und Wirte berichten von disziplinierten Gästen und kaum Problemen. Der befürchtete Aufmarsch der selbst ernannten „Raucher-Sheriffs“ blieb bisher ebenfalls aus oder eben wirkungslos. In der Landeshauptstadt hat es bisher eine einzige Anzeige gegeben. Betroffen war eine Shisha-Bar. „Die Wirte sind wirklich sehr streng, was die Umsetzung betrifft“, sagt Heimo Kadiunig von der Abteilung Gewerberecht im Magistrat Klagenfurt.