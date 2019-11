Tat wurde am Wochenende verübt. Bargeldbestände in unbekannter Höhe aus aufgebrochenem Tresor entwendet.

Bargeld wurde in einem Tresor in der Volksschule Hörtendorf aufbewahrt © APA/Frank Kleefeldt

Das schulfreie Wochenende nutzte in Unbekannter für seine Tat: In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 6 Uhr, brach er in die Volksschule Hörtendorf in Klagenfurt ein.