Peter Kaiser mit Direktorin Gabriele Fenkart (sechste von rechts), Professorin Ingeborg Kofler (rechts außen) und SchülerInnen © LPD/Peter Just

Im Bundesrealgymnasium Viktring in Klagenfurt wurde am Mittwoch das Statistische Handbuch des Landes Kärnten für das Jahr 2019 präsentiert. Der Ort wurde nicht zufällig gewählt. "Das Buch wurde erstmals illustriert. Schule und Amt haben sich dafür verbunden", sagte Landeshauptmann Peter Kaiser. Rund 150 SchülerInnen waren unter der Projektleitung von Ingeborg Kofler sowie mit Unterstützung von acht Lehrkräften kreativ tätig. Von den 60 Bildern wurden 24 ausgewählt. Jedes der 23 Kapitel beginnt mit einer Illustration. Die Titelseite wurde per Los gezogen.