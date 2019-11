Am Montag - zwei Tage nach Allerseelen - fanden die militärische Allerseelenfeiern in Kärnten statt. Da der 2. 11. auf einen Samstag fiel, wären die Kosten für die Überstunden der Soldaten zu hoch gewesen.

Zum Gedenken an die Gefallenen beider Weltkriege und des Kärntner Abwehrkampfes sowie zum Gedenken der Opfer für Österreichs Freiheit veranstaltete das Österreichische Bundesheer auch in diesem Jahr militärische Allerseelenfeiern in Kärnten.