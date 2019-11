Pünktlich mit 1. November hat in Kärnten der Kranichzug eingesetzt. Am Freitag konnte man unter anderem über Klagenfurt dieses beeindruckende Spektakel mitverfolgen.

Dieses Foto wurde im Raum Arnoldstein aufgenommen © KK/Markus Böhm

Der markante Ruf des Kranichs (Lateinisch: Grus grus) ließ am Freitagnachmittag so manch einen Klagenfurter gen Himmel blicken. Kranichtrupps zogen in ihren spektakulären V-Formationen über die Landeshauptstadt. "Planmäßig mit 1. November hat wieder der Kranichzug eingesetzt", sagt Andreas Kleewein von Birdlife Kärnten. Im Laufe des Monats werden immer wieder Kraniche über Kärnten zu sehen sein. "Ein paar tausend ziehende Kraniche wird man sehen können", sagt der Experte. Ihr markanter Ruf ist auch in der Nacht zu hören, wo sie auch unterwegs sind.