Der oder die Einbrecher durchsuchten das ganze Haus (Sujetbild) © KLZ/Helmuth Weichselbraun

In ein Wohnhaus in Maria Rain ist Donnerstagabend gegen 19 Uhr eingebrochen worden. Der oder die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das Innere des Hauses. Dabei durchsuchten sie das ganze Haus und stahlen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.