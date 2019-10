Vier Feuerwehren waren Donnerstagfrüh in Gradenegg im Einsatz. Bei dem Unfall wurden beide Lenker verletzt.

Eines der beiden Fahrzeuge wurde auf das Bankett geschleudert © FF Moosburg

Ein Verkehrsunfall ereignete sich Donnerstagfrüh in Gradenegg in der Gemeinde Liebenfels. Um 8 Uhr bog ein 19-jähriger Techelsberger mit seinem Pkw von der Gemeindestraße links auf die B 95 in Richtung Feldkirchen ab. Dabei übersah der Mann einen von links kommenden Pkw, der von einem 21-jährigen Feldkirchner gelenkt wurde. Der 21-Jährige hatte Vorrang.