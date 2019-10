Facebook

Stabentheiner hat sich auf Tourismusfotografie spezialisiert © Stabentheiner/kk

Die wohl bekannteste Ente Österreichs ist am Wörthersee zu Hause. Der Wasservogel selbst dürfte von seiner plötzlichen Prominenz wohl ziemlich unbeeindruckt sein. Umso beeindruckter zeigte sich die Jury des PR-Bild-Awards von der Arbeit des Kärntner Fotografen Michael Stabentheiner (28). Die „Kärnten Werbung“ ging mit seinem Foto zum Thema „Vom Leben in und über Wasser“ als Österreich-Sieger hervor. Die Preisverleihung fand kürzlich in Hamburg statt.