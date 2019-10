Facebook

Bei der Illustration des Buches wurde Katja Laußegger von ihrer Schwester unterstützt © Privat

Als Kindergarten- und Hortpädagogin hat Katja Laußegger es täglich miterlebt: „Manche Kinder essen ungern Obst und Gemüse.“ Sieben Jahre lang war Laußegger im Schülerhort Ebenthal als Pädagogin tätig, drei Jahre als Leiterin. Damals kam ihr die Idee, diese Problematik in Form eines Musicals zu thematisieren. Die Arbeit der heute 29-Jährigen fruchtete. Ihre Schützlinge begeisterten sich nicht nur für die Aufführung. „Die Kinder wurden tatsächlich offener für Obst und Gemüse und begannen mehr davon zu essen“, erzählt Laußegger stolz. Diese Fortschritte spornten die Suetschacherin an. Sie beschloss, die Geschichte als Kinderbuch zu veröffentlichen: „Ich wollte noch mehr Kindern Freude an Obst und Gemüse vermitteln.“ Gesagt, getan. Nachdem sie zwei Jahre am Buch gearbeitet hatte, erschien Anfang Juni ihr Werk. „Die Gemüsekrise“ erzählt die Geschichte der kleinen Lena. Sie mag das gesunde Essen ihrer Mutter nicht. Das geht sogar so weit, dass Lena in der Schule ihre gesunde Jause mit anderen Kindern gegen Ungesundes tauscht. „Auch das Zähneputzen erfolgt nicht regelmäßig, weshalb Lena bald die negativen Folgen mangelnder Zahnhygiene und ungesunder Ernährung bemerkt“, sagt Laußegger.