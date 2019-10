Bernhard Aichner über das Krimifest Wörthersee, seinen neuen Thriller "Der Fund", und darüber, wie am Ende eines Thrillers die Welt wieder in Ordnung kommt und wie der Tsunami seine Sicht auf den Tod verändert hat.

Sie haben das Krimifest Tirol gegründet, das jetzt als Krimifest Wörthersee auch nach Kärnten kommt. Wie kamen Sie auf die Idee?

BERNHARD AICHNER: Gemeinsam mit dem Haymon Verleger Markus Hatzer haben wir 2017 bei einem Bier vereinbart, dass wir Österreichs größtes Krimifestival aus dem Boden stampfen. Mit viel Energie und Leidenschaft haben wir uns diesen Traum verwirklicht, internationale Topstars und das Who is Who des deutschsprachigen Krimis kommt nach Österreich.