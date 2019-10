Eine 69-jährige Pensionistin im Stadtteil Welzenegg wohnhaft, wollte in der Küche Essen zubereiten, ging kurz ins Bad um zu duschen, rutschte in der Badewanne und konnte nicht mehr aufstehen. Sie wurde von der Feuerwehr gerettet.

Ein Brandmelder schlug an (Sujetbild) © Bertold Werkmann - Fotolia

Sirenenalarm gab es am Mittwoch gegen 20.30 Uhr in Klagenfurt. In einer Wohnung im Stadtteil Welzenegg hatte ein Rauchmelder angeschlagen. Als Minuten später eine Funkstreifenbesatzung der Polizei bei der Wohnanlage eintraf, wurde den Beamten berichtet, dass sich in der Wohnung, aus der Rauch quoll, vermutlich eine Frau befinde.