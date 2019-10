Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

"Um Gottes willen, der arme Mann." Das war das Erste, was Irmgard Ronacher gedacht hat, als sie am Wochenende die Zeitung las. Wie berichtet, bekam ein 72-Jähriger in einem Gasthaus in der Gemeinde Villach Chlorreiniger statt Schnaps serviert. Er erlitt schwere Verätzungen.