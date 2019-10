Fataler Irrtum in Restaurant"Ich brüllte vor Schmerzen"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Um Gottes Willen, der arme Mann.“ Das war das Erste, was Irmgard Ronacher gedacht hat, als sie am Wochenende die Zeitung las. Wie berichtet, bekam ein 72-Jähriger in einem Gasthaus in Drobollach Chlorreiniger statt Schnaps serviert. Er erlitt schwere Verätzungen.

Der 60-jährigen Irmgard Ronacher ist etwas ganz Ähnliches passiert: Im Jahr 2003 war sie mit Arbeitskollegen in einem Restaurant in Klagenfurt. Der Wirt gab eine Runde Schnaps aus. „Echter Marillenschnaps“, hatte er noch stolz gesagt. Ronacher kostete. „Ich nippte und plötzlich verspürte ich einen unfassbaren Schmerz. Ich brüllte nur noch. Es war, als ob jemand Feuer in meinem Körper gezündet hätte.“ In dem Stamperl war nämlich nicht Schnaps, sondern ein hoch konzentriertes Spülmittel. „Es war eine Lauge, die in verdünnter Form zum Geschirrspülen verwendet wurde“, weiß Ronacher.