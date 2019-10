In einzelnen Betreuungseinrichtungen für Ein- bis Dreijährige in Klagenfurt gebe es Wartezeiten von bis zu drei Jahren. Land bestätigt, dass Nachfrage seit Einführung des Kinderstipendiums gestiegen ist. Es würden aber stetig neue Plätze geschaffen.

In einigen Kärntner Kindertagesstätten sind die Plätze knapp, beklagen betroffene Eltern (Symbolfoto) © AP

Was die Betreiber von Kinderbetreuungseinrichtungen im Vorfeld vermutet haben, ist jetzt eingetroffen. Seit Einführung des Kärntner Kinderstipendiums herrscht ein regelrechter Ansturm auf Betreuungsplätze. Einige Eltern sprechen sogar von Wartezeiten zwischen einem und drei Jahren auf einen Platz in einigen Kindertagesstätten für Ein- bis Dreijährige in Klagenfurt.