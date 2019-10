Kleine Zeitung +

Verätzungen Reinigungsmittel an Gäste serviert: Fatale Verwechslungen

Nachdem ein Mann in einem Gasthaus in Drobollach Chlorwasser statt Schnaps serviert bekam, werden Erinnerungen an andere, dramatische Fälle wach. In einem Restaurant in Klagenfurt wurden einmal zeitgleich fünf Gäste verätzt.