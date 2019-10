Am 5. Oktober wird das neuen Sammlungs- und Wissenschaftszentrum des Landesmuseums eröffnet. Künftig sind dort mehr als zwei Millionen Objekte vom millimeterkleinen Insekt bis hin zum 18 Quadratmeter großen Panoramagemälde untergebracht. Erste Einblicke gibt es in der „Langen Nacht der Museen“.

Robert Wlattnig (Abteilung Kunstgeschichte) mit der neuen Gemäldezuganlage © Weichselbraun

Beim Rundgang durch das neue Sammlungs- und Wissenschaftszentrum regnet es in Strömen. Das kostet Christian Wieser, interimistischer Direktor des Kärntner Landesmuseum, nur ein Lächeln. Denn während das Landesmuseum im Jahr 2013 infolge von Schimmelbefall und Wassereinbrüchen schließen musste, ist das neue Zentrum für alle Eventualitäten ausgerüstet: In die Dachhaut sind ebenso Feuchtigkeitssensoren eingelassen wie in Böden. Luftfeuchtigkeit und Temperatur werden ständig überprüft, Depoträume sind perfekt klimatisiert.