Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unikum: Festumzug mit Waldrapp © Unikum

"In zehn Tagen habe ich 19 Bürgermeister persönlich besucht“, erzählt Gerhard Leeb von den Vorarbeiten zu einem der 52 Kunstprojekte, die im Rahmen der Landesausstellung Carinthija 2020 (LA) verwirklicht werden. „Brücken bauen - Zgradimo mostove“ lautet hier das Motto zu Ausstellungen, Installationen und Veranstaltungen auf zwölf Brücken und zwei Staumauern über die Drau. So wird etwa Tomas Hoke die Annabrücke illuminieren, Inge Vavra holt den Fluss mit Fotos auf Stoff auf die Staumauer Edling herauf und Gustav Januš stellt mit Lisa Tomasetti wetterfeste und UV-sichere Bilder auf der Brücke Rosegg aus. In Rosegg findet auch das große Eröffnungsfest dieses Projektes in der Galerie Sikoronja (17. 4.) mit einer Dokumentation in Form einer Wanderausstellung statt.