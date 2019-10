Alen Pikon aus St. Jakob im Rosental wurde in Maurach in Tirol Österreichischer Staatsmeister im gesunden Saunaaufguss. Seine Zutaten holt er sich aus dem Garten und der Natur.

© KLZ/Weichselbraun

Seit 20 Jahren schwört Alen Pikon auf die gesundheitsfördernde Wirkung der Sauna. „Ich bin nie krank“, sagt er stolz. Als er zusammen mit seiner Frau Barbara in einem Hotel war, hat er die Saunaschule „Saunaperle“ mit Sitz in Fürnitz kennengelernt. „Man hat mir die Ausbildung zum Saunawart schmackhaft gemacht“, sagt der Kärntner, der in St. Jakob im Rosental/Šentjakob v Rožu lebt. Gesagt, getan. Vor zwei Jahren ließ er sich zum Saunawart ausbilden. Im gleichen Jahr bestritt er den ersten Wettkampf: „Ich belegte den zweiten Platz und hatte gleich viele Punkte wieder Sieger“, erinnert sich Pikon.