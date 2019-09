Ein Einfamilienhaus war am Dienstag Ziel von Einbrechern. Die genaue Zahl der gestohlenen Wertgegenstände ist noch nicht bekannt.

Die Diebe hatten es auf Schmuck und Uhren abgesehen (Sujetbild) © Faferek - stock.adobe.com

Am Dienstag irgendwann zwischen 7.20 und 16.10 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Maria Rain ein. Sie öffneten das Fenster gewaltsam. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und dürften mehrere Wertsachen (Schmuck und Uhren) sowie Bargeld gestohlen haben.