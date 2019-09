Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pfarrerssohn Gerd Hülser will die Abmelderate vom Religionsunterricht möglichst gering halten © Dieter Kulmer

Eingeatmet habe er den evangelischen Glauben in seiner Familie, erzählt Gerd Hülser (48). Sein Vater war bis zum Jahr 2000 Rektor der Diakonie Waiern, sein Bruder ist Pfarrer und seine beiden Schwestern üben soziale Berufe aus. Der Religionslehrer ist am vorläufigen Gipfel seiner religiösen Karriere angelangt. Mit Beginn des Schuljahres wurde er zum Fachinspektor für evangelische Religion an den Höheren Schulen des Landes bestellt und tritt damit die Nachfolge von Monika Pülz an.

Als Fachinspektor will der begeisterte Alpinist in erster Linie den zwischenmenschlichen Umgang unter den Religionslehrern verbessern und erhalten. Natürlich muss er auch darauf achten, dass der Lehrplan eingehalten wird. „Dann sitze ich in der Klasse und mache mir Notizen. Das erzeugt bei einigen Lehrern Unbehagen.“ Brauche es aber nicht. Die Notizen dienen dem Bericht, den der Inspektor beim Oberkirchenrat abliefert.