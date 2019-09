Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch die Facherberufsschule in Villach soll neu strukturiert werden © Kleine Zeitung/Helmuth Weichselbraun

Die Fachberufsschulen an den Standorten Klagenfurt, Villach, St. Veit, Völkermarkt und Wolfsberg sollen neu strukturiert werden. Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser und Finanzreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig legen am Dienstag in der Regierungssitzung das Planungsbudget für den Zeitraum bis 2025 vor. 906.000 Euro sollen in die Planung baulicher Maßnahmen fließen, 156.000 in die Planung von Einrichtungen. "Das zukunftsorientierte, neue Fachberufsschul-Standortkonzept 2020-2025 ist aufgrund der demografischen Entwicklung mit sinkenden Schülerzahlen und gleichzeitig stark steigenden Infrastrukturkosten in Folge des technologischen Fortschritts erforderlich", sagte Kaiser am Freitag und fügte hinzu: "Wir tun alles, um unseren Jugendlichen die besten Bildungs- und Ausbildungsbedingungen zur Verfügung zu stellen und ihnen damit das Fundamt für die Verwirklichung ihrer Träume daheim in Kärnten zu geben."