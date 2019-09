Facebook

Bei einem Unfall in Keutschach wurden zwei Männer verletzt. Die Rettung brachte die beiden ins UKH Klagenfurt (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Rehfeld

Ein 18-Jähriger Niederösterreicher und ein 23-jähriger Oberösterreicher wurde am Samstag bei einem Unfall im Pyramidenkogel-Kreisverkehr in Keutschach verletzt. Der 18-Jährige war dort mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Klagenfurt unterwegs. Es herrschte Kolonnenverkehr, deshalb fuhr er Schrittgeschwindigkeit. Auf Höhe des Kreisverkehrs kam ihm der 23-Jährige mit seinem Auto entgegen. Der Oberösterreicher bog aus dem Kreisverkehr aus und beschleunigte so stark, dass sein Pkw driftete. Das Heck brach aus, der Lenker verlor die Kontrolle über den Pkw und das Fahrzeug prallte frontal gegen das Auto des 18-Jährigen.