Die Polizei konnte den Mann rasch ausforschen. © APA/Fohringer

Am Freitag gegen 12 Uhr stahl ein vorerst unbekannter Täter aus dem Thekenbereich eines Gasthauses in Ebenthal in Klagenfurt die Kellnerbrieftasche mit einigen hundert Euro Bargeld. Er flüchtete auf einem Fahrrad.