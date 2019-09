Die Familie des 2015 verstorbenen Künstlers Giselbert Hoke lässt an vier Tagen in Werkstätten und Ateliers von Schloss Saager in Grafenstein blicken.

Ed Hoke (rechts) mit Frau Ulrike und Bruder Armin Guerino © KLZ/Markus Traussnig

An der Schlossmauer reifen schmackhafte Früchte: Feigen, Quitten, Birnen und sogar kleine Kiwis. An der Pergola ranken Weinreben. „Der Wein stammt aus dem Vipavatal“, sagt Ed Hoke und gibt uns einen Schopf zum Probieren. Köstlich. „Die Terrasse ist in der warmen Jahreszeit unser Hauptaufenthaltsort im Freien“, sagt Armin Guerino. Verständlich – der mediterrane Charakter lädt zum Verweilen ein. Dass man von Schloss Saager in Grafenstein aus auch einen traumhaften Blick auf die Drau hat, lässt sich von hier unten ob der groß gewachsenen Bäume nur vermuten. Die Aussicht sollte sich uns später in der Loggia im zweiten Stock offenbaren.