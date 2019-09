Vor allem am Standesamt Villach ist an diesem magischen Tag viel los. Zehn Brautpaare haben sich dort angemeldet.

Heiratswillige nutzen gerne ein magisches Datum, um Ringe zu tauschen © Marco Tiberio - Fotolia

Fast ein Viertel der Eheleute haben schon einmal auf den Hochzeitstag vergessen. Das ergab einmal eine Umfrage der Online-Partnervermittlung „Parship“. Damit einem dieser Fauxpas erst gar nicht passiert, wählen viele Heiratswillige gerne ein ganz besonderes Datum für ihren großen Tag. An Tagen wie dem 9. 9. 1999 oder dem 8. 8. 2008 wurden viele Standesämter in der Vergangenheit daher regelrecht gestürmt. In den kommenden Tagen steht nun wieder ein magisches Hochzeitsdatum am Kalender: der 19. 9. 2019.