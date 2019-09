Nach "For Forest"-Posting Landeshauptmann Kaiser lädt Leonardo DiCaprio nach Kärnten ein

Oscarpreisträger wurde auf Kunstprojekt in Klagenfurt aufmerksam und teilte am Mittwoch Fotos auf Instagram. Peter Kaiser lud den Schauspieler nun ein, sich den Stadionwald persönlich anzuschauen.

DiCaprio hat auf Instagram 35 Millionen Follower © APA/AP

Das mediale Interesse für das Kunstprojekt "For Forest" im Klagenfurter Stadion war in den vergangenen Tagen enorm. Journalisten zahlreicher Länder, darunter Frankreich, England oder USA, berichteten vom Stadionwald. Nun wurde auch US-Schauspieler Leonardo DiCaprio auf "For Forest" aufmerksam.