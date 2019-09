Facebook

Die Uni Klagenfurt feiert im kommenden Jahr ihr 50-jähriges Bestehen © Weichselbraun

Als "sensationell" bezeichnet Rektor Oliver Vitouch den Neueinstieg der Universität Klagenfurt im weltweiten "Times"-Uni-Ranking. Die Kärntner Uni schaffte es laut einem ersten Bericht in den Bereich der Plätze 301 bis 350. "Ein kometenhafter Aufstieg, der dem Motto unserer Universität, per aspera ad astra (durch das Raue zu den Sternen, Anm.), ideal entspricht", heißt es in einer APA-Aussendung.