Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Geehrt vom Österreichischen Tischtennisverband: Hermann Moritz war über Jahrzehnte aktiver Spieler © Privat/Steinacher

Begonnen hat alles zuhause in der Wohnung. Ein Ausziehtisch wurde damals, Ende der 1950er-Jahre, zum Tischtennistisch umfunktioniert. „Wir haben eine Platte hinaufgelegt. Aus einem alten Vorhang bastelten wir das Netz. Befestigt haben wir es dann mit Bausteinen“, sagt Hermann Moritz. Mit seinem Bruder spielte er dann Tischtennis – einfach so zur Gaude. „Meine Mutter meinte dann einmal, ich sollte doch zu einem Verein gehen“, sagt der heute 81-Jährige. Gesagt, getan. Moritz schaute sich in Klagenfurt um und wurde fündig. Beim KAC hat ein routinierter Spieler mit ihm gespielt. Danach hat Moritz mit dem regelmäßigen Training begonnen. „Seit 60 Jahren bin ich beim KAC“, sagt der Pensionist stolz.