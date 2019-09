SPÖ will noch vor den Nationalratswahlen alle Landesparteien zur Kooperation bei der Durchsetzung einer Bahnlösung am Wörthersee bewegen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Künftig sollen keine Güterzüge mehr entlang des Wörthersees fahren © Elisabeth Peutz

Spätestens nach Eröffnung des Koralmtunnels muss es eine Lösung für die Güterbahntrasse entlang des Wörthersees geben. Deshalb hat die SPÖ bei ihrer Vorstandssitzung am Montag den Anstoß für einen Schulterschluss aller Parteien in dieser Angelegenheit gegeben. Die Wörtherseetrasse ist wichtiger Teil des "Kärnten-Pakets", in dem die Sozialdemokraten alle wichtigen Anliegen des Landes zusammengefasst hat, die von einer künftigen Bundesregierung in die Tat umgesetzt werden sollen.